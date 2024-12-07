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Один человек погиб в результате возгорания автобуса на юго-западе Москвы

Один человек погиб в результате возгорания междугороднего автобуса на автостоянке по улице Голубинская на юго-западе Москвы. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«В результате возгорания на автостоянке по улице Голубинская частного автобуса погиб мужчина», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Точная причина возгорания неизвестна, она будет установлена после того, как специалисты проведут все нужные экспертизы. Дело находится на контроле Черемушкинской межрайонной прокуратуры.

О возгорании междугороднего автобуса ранее в этот день сообщил источник «Известий». По предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.

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