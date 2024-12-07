Один человек погиб в результате возгорания автобуса на юго-западе Москвы

«В результате возгорания на автостоянке по улице Голубинская частного автобуса погиб мужчина», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Точная причина возгорания неизвестна, она будет установлена после того, как специалисты проведут все нужные экспертизы. Дело находится на контроле Черемушкинской межрайонной прокуратуры.
О возгорании междугороднего автобуса ранее в этот день сообщил источник «Известий». По предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.