Врезался не по-детски: «Бэха» столкнулась с кроссовером во Владивостоке

Водитель BMW не уступил дорогу Nissan X-Trail около кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. В результате оба участника ДТП пострадали во время столкновения, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По информации аварийных комиссаров, виновник аварии выезжал со второстепенной дороги. «Ниссан» перевернулся и пролетел некоторое расстояние по асфальту. На место происшествия приехали карета скорой помощи и полицейские.
На место происшествия приехали карета скорой помощи и полицейские. Фото: Иван Хрущев.
Специалисты выяснят все подробности инцидента, установят, находились ли рулевые в состоянии алкогольного опьянения, и проведут проверку.
Напомним, что еще одна авария с «Бэхой» привела к серьезным последствиям. Водитель Mitsubishi RVR остановился из-за поломки, прижавшись к леерам в правой полосе. Ему на помощь пришел владелец KIA. Пока мужчины искали причину поломки, на полной скорости в них влетел BMW X7. По всей видимости, рулевой не заметил соответствующий знак около машин и включенные аварийные сигналы. У BMW оторвалось переднее колесо, отлетев в Subaru Forester, пробив лобовое стекло и сломав часть бампера. Людям потребовалась медицинская помощь.
Ранее «КП» писала о массовой смертельной аварии на Русском.