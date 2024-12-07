Врезался не по-детски: «Бэха» столкнулась с кроссовером во Владивостоке

Напомним, что еще одна авария с «Бэхой» привела к серьезным последствиям. Водитель Mitsubishi RVR остановился из-за поломки, прижавшись к леерам в правой полосе. Ему на помощь пришел владелец KIA. Пока мужчины искали причину поломки, на полной скорости в них влетел BMW X7. По всей видимости, рулевой не заметил соответствующий знак около машин и включенные аварийные сигналы. У BMW оторвалось переднее колесо, отлетев в Subaru Forester, пробив лобовое стекло и сломав часть бампера. Людям потребовалась медицинская помощь.