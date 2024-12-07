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Мужчина погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты в Ангарске

Пенсионер бросил тлеющий окурок в мусорное ведро.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске произошел страшный пожар, погиб один человек. А случилось все из-за непотушенной сигареты. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС Иркутской области.

— Пламя охватило одну из квартир на первом этаже. Специалисты установили, что собственник бросил тлеющий окурок в мусорное ведро. До прибытия первого пожарного подразделения самостоятельно эвакуировались 15 человек, позже спасатели нашли тело 73-летнего пенсионера, — уточнили в ведомстве.

Из дома самостоятельно эвакуировались 15 человек. ГУ МЧС по Иркутской области.

Огонь на пяти квадратных метрах тушили 14 работников и пять единиц техники. В МЧС напоминают, что в доме необходимо установить пожарный извещатель. Это поможет избежать трагедии.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьники 10 и 14 лет дотла сожгли дом в поселке Иркутской области. Они пробрались в нежилое здание и подожгли вещи, пытались потушить пламя своими силами, но ничего не получилось.