Житель Красноярска украл iPhone у 11-летней школьницы

В Красноярске 41-летний мужчина украл iPhone у школьницы. Как рассказали в краевом МВД, девочка выронила свой смартфон на улице Гусарова. Заметив это, проходящий мимо горожанин поднял гаджет, но возвращать его не стал.
11-летняя девочка догнала незнакомца и попросила вернуть телефон. Он ответил, что ничего не брал, и ушел. Вернувшись домой, несовершеннолетняя рассказала о случившемся маме, говорят в ведомстве.
Родительница обратилась в дежурную часть. Полицейские быстро нашли подозреваемого — им оказался ранее судимый местный житель. Вину он признал.
Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Расследование продолжается.