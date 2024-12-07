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Житель Красноярска украл iPhone у 11-летней школьницы

В Красноярске мужчина украл смартфон у 11-летней девочки.

Источник: ГУ МВД

В Красноярске 41-летний мужчина украл iPhone у школьницы. Как рассказали в краевом МВД, девочка выронила свой смартфон на улице Гусарова. Заметив это, проходящий мимо горожанин поднял гаджет, но возвращать его не стал.

11-летняя девочка догнала незнакомца и попросила вернуть телефон. Он ответил, что ничего не брал, и ушел. Вернувшись домой, несовершеннолетняя рассказала о случившемся маме, говорят в ведомстве.

Родительница обратилась в дежурную часть. Полицейские быстро нашли подозреваемого — им оказался ранее судимый местный житель. Вину он признал.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Расследование продолжается.