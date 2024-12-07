Пенсионер из Омска отдал миллион рублей телефонным мошенникам

Пенсионер из Омска отдал поверил мошенникам и отдал им 1 млн рублей. Мужчина мог потерять еще 1,2 млн рублей, если бы банк не отменил транзакцию по обращению его родственников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.