Пенсионер из Омска отдал миллион рублей телефонным мошенникам

Пенсионер из Омска отдал поверил мошенникам и отдал им 1 млн рублей. Мужчина мог потерять еще 1,2 млн рублей, если бы банк не отменил транзакцию по обращению его родственников. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Накануне 76-летнему омичу поступил якобы звонок от сотрудницы банка под именем Ирина. Собеседница сообщила, что неизвестные взломали его аккаунт на портале «Госуслуги’и пытаются украсть хранящиеся на счетах сбережения.
Женщина убедила пожилого омича в необходимости перевести все деньги на «безопасный» счет, чтобы сохранить сбережения.
В скоре к разговору подключился лжесотрудник полиции, который предупредил мужчину, что о происходящем никому нельзя ничего рассказывать, в частности родственникам.
Пенсионер снял сбережения и перевел 1 млн рублей на счета звонивших. Спустя некоторое время он перевел еще 1,2 млн рублей, но уже в другом банке.
После того как пожилой омич рассказал своим детям о произошедшем, он осознал, что попался на удочку мошенников. Только благодаря действиям близких банк отменил второй перевод на сумму 1,2 млн рублей. Деньги вернулись на счет.
Следователи полиции завели уголовное дело за покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Ранее стало известно, что пожилая омичка хотела пополнить карту после юбилея и наткнулась на грабителя.