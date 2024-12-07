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Полиция завела уголовное дело по факту смертельного ДТП под Челябинском

Полиция завела уголовное дело по факту смертельного ДТП под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет про дорожно-транспортное происшествие на территории Увельского района. Оно произошло вечером 5 декабря.

Ранее сообщалось, что на дороге Увельский — Малое Шумаково 41-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, управлял ВАЗ-2110, который не зарегистрирован в установленном порядке. Водитель не выбрал безопасную скорость и допустил занос, машина съехала в кювет, где опрокинулась. В результате пассажир 1963 года рождения, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте.

«Следователями Межмуниципального отдела МВД России “Южноуральский” возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Виновник аварии водворен в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 УПК РФ.