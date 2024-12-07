Полиция завела уголовное дело по факту смертельного ДТП под Челябинском

Ранее сообщалось, что на дороге Увельский — Малое Шумаково 41-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, управлял ВАЗ-2110, который не зарегистрирован в установленном порядке. Водитель не выбрал безопасную скорость и допустил занос, машина съехала в кювет, где опрокинулась. В результате пассажир 1963 года рождения, который не был пристегнут ремнем безопасности, скончался на месте.