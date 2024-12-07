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За ночь 7 декабря в Башкирии произошло два смертельных пожара

Два человека погибли за ночь в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

За ночь 7 декабря в Башкирии произошло два смертельных пожара. Об этом сообщило региональное МЧС.

Первая трагедия случилась в частном доме в селе Новобелокатай Белокатайского района. Там при тушении частного дома обнаружили тело 57-летнего мужчины. По данным службы спасения, возгорание могло произойти из-за неосторожности при курении.

Второй смертельный случай был зафиксирован в селе Ямансарово Куюргазинского района, где вспыхнула шлакоблочная баня. Сообщение о пожаре поступило спасателям слишком поздно — к их приезду баня была полностью в огне. На пепелище сотрудники экстренной службы обнаружили 36-летнего мужчину.

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