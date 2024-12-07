За ночь 7 декабря в Башкирии произошло два смертельных пожара

Второй смертельный случай был зафиксирован в селе Ямансарово Куюргазинского района, где вспыхнула шлакоблочная баня. Сообщение о пожаре поступило спасателям слишком поздно — к их приезду баня была полностью в огне. На пепелище сотрудники экстренной службы обнаружили 36-летнего мужчину.