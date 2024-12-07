Девушка пыталась продать своего младенца, чтобы купить дом

Дильдора решила, что её дочь, рожденная в 2024 году, может стать средством для достижения её мечты. Поэтому вместо того, чтобы заботиться о будущем малышки, она начала искать покупателя. Её целью было продать ребенка за 15 тысяч долларов, чтобы купить жилье.
Женщина нашла покупателя, который согласился на её условия. Встреча состоялась в одном из ресторанов Термеза. Дильдора передала младенца и написала расписку, в которой указала, что больше не будет претендовать на ребёнка. Она прямо заявила: «Хорошо, пусть она будет вашей, не моей. Я решаю свои проблемы. Если дадите 15 тысяч долларов, можете забирать».
Но её планы разрушились. Покупатель оказался подставным, девушку задержали правоохранители.
Суд города Термеза тщательно рассмотрел этот случай. Было установлено, что мать действовала исключительно из корыстных побуждений, совершенно не заботясь о том, в каких условиях будет расти её дочь и что с ней произойдет в будущем.
Поэтому Дильдора была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части третьей статьи 135 Уголовного кодекса (торговля людьми). Ей было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
В настоящее время девочка находится под опекой Центра социальных услуг.
Этот случай заставляет задуматься о социально-экономических проблемах, которые могут толкать людей на такие шаги. Однако никакие трудности не оправдывают поступок, в котором человек лишает собственного ребёнка права на любовь, заботу и безопасность.
История Дильдоры — это не только личная трагедия, но и повод для общества задуматься о том, как предотвратить подобные ситуации в будущем.