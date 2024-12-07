Девушка пыталась продать своего младенца, чтобы купить дом

Женщина нашла покупателя, который согласился на её условия. Встреча состоялась в одном из ресторанов Термеза. Дильдора передала младенца и написала расписку, в которой указала, что больше не будет претендовать на ребёнка. Она прямо заявила: «Хорошо, пусть она будет вашей, не моей. Я решаю свои проблемы. Если дадите 15 тысяч долларов, можете забирать».