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В Башкирии произошло два смертельных пожара

В Башкирии ночью в двух пожарах погибли люди.

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В селе Новобелокатай Белокатайского района обнаружили тело 57-летнего мужчины. Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров. Предварительно, огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты.

В селе Ямансарово Куюргазинского района ночью загорелась шлакоблочная баня. Сообщение о пожаре поступило слишком поздно, на момент прибытия огнеборцев МЧС России и добровольной пожарной команды постройка была полностью в огне. Внутри обнаружили тело 36- летнего мужчины.

Причины пожаров устанавливают дознаватели МЧС России, на месте работают следственно-оперативные группы, сообщает пресс-служба ведомства.

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