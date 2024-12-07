В Башкирии произошло два смертельных пожара

В селе Ямансарово Куюргазинского района ночью загорелась шлакоблочная баня. Сообщение о пожаре поступило слишком поздно, на момент прибытия огнеборцев МЧС России и добровольной пожарной команды постройка была полностью в огне. Внутри обнаружили тело 36- летнего мужчины.



Причины пожаров устанавливают дознаватели МЧС России, на месте работают следственно-оперативные группы, сообщает пресс-служба ведомства.