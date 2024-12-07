Нога ребенка застряла в газовом баллоне в Риддере

Спасатели пришли на помощь восьмилетнему мальчику. Он, играя дома с детьми, засунул свою ногу между редуктором и ручкой газового баллона.
«Сотрудники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента “Holmator” аккуратно перекусили ручку баллона и благополучно освободили ногу ребенка», — говорится в сообщении.
В ходе аварийно-спасательной работы ребенок не пострадал, добавили в ведомстве. Ранее в ДЧС Туркестанской области спасатели призвали не оставлять детей без присмотра взрослых, соблюдать правила безопасности.
«Рекомендуем уделять большое внимание безопасности детей, проводить беседу с детьми о мерах безопасности», — отметили в ведомстве.