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Нога ребенка застряла в газовом баллоне в Риддере

Необычную спасательную операцию провели спасатели ВКО — им пришлось доставать ногу ребенка, которая застряла между ручкой и редуктором баллона, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Спасатели пришли на помощь восьмилетнему мальчику. Он, играя дома с детьми, засунул свою ногу между редуктором и ручкой газового баллона.

«Сотрудники МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента “Holmator” аккуратно перекусили ручку баллона и благополучно освободили ногу ребенка», — говорится в сообщении.

В ходе аварийно-спасательной работы ребенок не пострадал, добавили в ведомстве. Ранее в ДЧС Туркестанской области спасатели призвали не оставлять детей без присмотра взрослых, соблюдать правила безопасности.

«Рекомендуем уделять большое внимание безопасности детей, проводить беседу с детьми о мерах безопасности», — отметили в ведомстве.

МЧС