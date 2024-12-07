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Омич погиб в ночном пожаре в собственном доме

Ночью на субботу, 7 декабря 2024 года, в Саргатском районе Омской области случился пожар, в котором погиб человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, пожар в частном доме в первом часу ночи обнаружили соседи. До прибытия спасателей они эвакуировали хозяина дома на улицу, однако мужчина скончался.

«По предварительным данным, полученным в ходе осмотра места происшествия следователями выдвинута одна из версий о причине пожара — курение в постели, точную причину можно будет установить только в ходе проведения пожарно-технической экспертизы», — добавили в СУ СК России по Омской области.

По данным омского Следкома, смерть мужчины наступила от острого отравления продуктами горения. Проводится проверка.

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, на месте работали 7 сотрудников МЧС России и 2 единицы техники.

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