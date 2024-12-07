В подвале челябинского завода обнаружили порядка 1 кг разлившейся ртути

«Ртуть была обнаружена работниками одного из челябинских предприятий во время уборки подвального помещения. Спасателей вызвали сразу, как только заметили разбитые колбы и шарики с характерным металлическим блеском», — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, приехав на место происшествия, спасатели обнаружили три металлических баллона, общим весом свыше 40 кг и стеклянные колбы. Часть колб была разбита. С земли собрали около 1 кг ртути, организовали проветривание, обработали все поверхности нейтрализующим составом.
Все пресс-службе отметили, что емкости с ртутью вывезли в специальных контейнерах для передачи на утилизацию.