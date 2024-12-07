В подвале челябинского завода обнаружили порядка 1 кг разлившейся ртути

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники одного из заводов в Челябинске обнаружили в подвале около 1 кг разлившейся ртути и вызвали спасателей, которые собрали опасное вещество в специальные емкости для дальнейшей утилизации, сообщили журналистам в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.