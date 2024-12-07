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В подвале челябинского завода обнаружили порядка 1 кг разлившейся ртути

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Сотрудники одного из заводов в Челябинске обнаружили в подвале около 1 кг разлившейся ртути и вызвали спасателей, которые собрали опасное вещество в специальные емкости для дальнейшей утилизации, сообщили журналистам в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Источник: РИА "Новости"

«Ртуть была обнаружена работниками одного из челябинских предприятий во время уборки подвального помещения. Спасателей вызвали сразу, как только заметили разбитые колбы и шарики с характерным металлическим блеском», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, приехав на место происшествия, спасатели обнаружили три металлических баллона, общим весом свыше 40 кг и стеклянные колбы. Часть колб была разбита. С земли собрали около 1 кг ртути, организовали проветривание, обработали все поверхности нейтрализующим составом.

Все пресс-службе отметили, что емкости с ртутью вывезли в специальных контейнерах для передачи на утилизацию.