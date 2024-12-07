Под Уфой в аварии с фурой погибли два человека

Как сообщает пресс-служба госавтоинсекции Башкирии, сегодня, 7 декабря, рано утром на 50 км автодороги Западного обхода Уфы в Благовещенском районе водитель «Лады Гранты» столкнулся с грузовиком Volvo. В результате страшной аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте.
Вскоре после этого водитель Nissan попытался объехать место аварии, но столкнулся с пикапом Toyota. В результате пострадали еще один пассажир «Лады» и 10-летняя девочка, которая находилась в салоне автомобиля Nissan. Их увезли в больницу.
Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и другие службы.