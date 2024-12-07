Забил до смерти крышкой от унитаза: житель Бурятии жестоко расправился с пожилой парой

Полиция спустя время нашла виновного и выяснила, что ранее он уже был судим. После освобождения переехал в другой дом, только вот в органы не сообщил, а значит, пытался скрыться. Правоохранители завели уголовное дело за убийство, а также за уклонение от административного надзора.