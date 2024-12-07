Забил до смерти крышкой от унитаза: житель Бурятии жестоко расправился с пожилой парой

Обычное застолье обернулось жуткой трагедией… Житель Бурятии выпивал дома у пожилой семейной пары, однако, что-то не поделив, разругался с ними. Перепалка переросла в настоящую драку, он ударил пенсионерку по лицу прямо на глазах у ее мужа.
Испуганный супруг вступился за возлюбленную, толкнул обидчика, тот упал на унитаз и … совершенно обезумел. Без всяких раздумий вырвал керамическую крышку, несколько раз ударил по голове пенсионера, тот, не выдержав боли, упал, а преступник добил его ногами. Мужчина мгновенно умер.
Женщина, которая видела, как расправились с ее мужем, собиралась позвонить в полицию, но не успела… Ее также ударили крышкой от унитаза, затем неустановленным твердым тупым предметом и еще один один раз — ножом. Травмы были не совместимы с жизнью.
Убийца, осознав, что попадет за это в тюрьму, инсценировал ограбление. Сломал телевизор, забрал личные вещи и скрылся с места преступления.
Полиция спустя время нашла виновного и выяснила, что ранее он уже был судим. После освобождения переехал в другой дом, только вот в органы не сообщил, а значит, пытался скрыться. Правоохранители завели уголовное дело за убийство, а также за уклонение от административного надзора.
— Ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме, с ограничением свободы 1 год 6 месяцев, — сообщили КП-Иркутск в Верховном суде Республики Бурятия.