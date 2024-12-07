Артём Чекалин задолжал российской налоговой

Блогер владеет четырьмя компаниями, в том числе «БИ ФИТ», через которую они с Лерчек продавали тренировки для идеального тела и косметику. Её ежегодная выручка составляла около 3 млрд рублей. Упала она только в прошлом году — до 808 млн. После развода в «БИ ФИТ» каждому из бывших супругов принадлежит 37,5% акций компании.