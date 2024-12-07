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Артём Чекалин задолжал российской налоговой

Блогер, по данным SHOT, не заплатил ФНС 734 тысячи рублей.

Источник: РИА "Новости"

Чекалин продолжает оставаться под домашним арестом. Ранее ему смягчили меру пресечения — он может видеться с близкими родственниками, в том числе с младшим братом.

Блогер владеет четырьмя компаниями, в том числе «БИ ФИТ», через которую они с Лерчек продавали тренировки для идеального тела и косметику. Её ежегодная выручка составляла около 3 млрд рублей. Упала она только в прошлом году — до 808 млн. После развода в «БИ ФИТ» каждому из бывших супругов принадлежит 37,5% акций компании.

В начале декабря ФНС закрыла счета компании Чекалина и его партнёра по бизнесу Вишняка. Блогеру принадлежит 70% компании «ЭКОФЛОУ», которая занимается продажей косметики, его партнёру — 30%.

налоги