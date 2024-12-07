Дело о торговле новорожденными могут возбудить в Приморье по поручению Бастрыкина

Информация о предполагаемом преступлении обсуждалась в эфире одного из федеральных телеканалов. Там рассказывалась история женщины, которая 12 лет назад родила ребёнка в медицинском учреждении, но медики заявили ей, что новорожденный умер. Женщина подозревает, что её дочь на самом деле отдали в бездетную семью. Вероятно, в этом роддоме это был не единственный случай незаконного изъятия у родильниц детей.