Дело о торговле новорожденными могут возбудить в Приморье по поручению Бастрыкина

Информация о предполагаемом преступлении обсуждалась в эфире одного из федеральных телеканалов. Там рассказывалась история женщины, которая 12 лет назад родила ребёнка в медицинском учреждении, но медики заявили ей, что новорожденный умер. Женщина подозревает, что её дочь на самом деле отдали в бездетную семью. Вероятно, в этом роддоме это был не единственный случай незаконного изъятия у родильниц детей.
Подобная схема торговли младенцами, как сообщалось на федеральном телевидении, реализовывалась в девяти регионах России с конца 90-х годов до начала «нулевых». Детей, изъятых из неблагополучных семей или из детских домов, передавали на усыновление в иностранные семьи. Утверждается, что посредницей выступала некая переводчица из Перми, за каждого новорожденного ей платили по $1000. Якобы ей удалось переправить за рубеж более тысячи российских детей. Многих из них сейчас ищут биологические матери.