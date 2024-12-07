В ДТП на Кубани погиб житель Ростовской области

«Авария случилась из-за несоответствия скорости дорожным условиям. Машина съехала с дороги с последующем наездом на дерево и опрокидыванием. До приезда медиков на месте ДТП погиб один человек», — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.