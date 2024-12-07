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В ДТП на Кубани погиб житель Ростовской области

Смертельное ДТП случилось в Крыловском районе.

Источник: 23 МВД — Telegram

Смертельное ДТП произошло в Крыловском районе в 20:00 6 декабря. На трассе «Крыловская-Новопашковская-хутор Тверской» водитель «Киа Спектра» на скорости вылетел с дороги, легковушка перевернулась.

«Авария случилась из-за несоответствия скорости дорожным условиям. Машина съехала с дороги с последующем наездом на дерево и опрокидыванием. До приезда медиков на месте ДТП погиб один человек», — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.