В ДТП на Кубани погиб житель Ростовской области

Смертельное ДТП произошло в Крыловском районе в 20:00 6 декабря. На трассе «Крыловская-Новопашковская-хутор Тверской» водитель «Киа Спектра» на скорости вылетел с дороги, легковушка перевернулась.
«Авария случилась из-за несоответствия скорости дорожным условиям. Машина съехала с дороги с последующем наездом на дерево и опрокидыванием. До приезда медиков на месте ДТП погиб один человек», — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.