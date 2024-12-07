Олбани
-3°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ранним утром в Чапаевске в ДТП погиб мужчина

В субботу, 7 декабря, в 4:20, на 99 км дороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» 36-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Газель Некст», об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

В настоящее время полицейскими по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.