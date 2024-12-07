Ранним утром в Чапаевске в ДТП погиб мужчина

В субботу, 7 декабря, в 4:20, на 99 км дороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» 36-летний водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Газель Некст», об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.