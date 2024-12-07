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Комсомольчанин повредил ногу в ночном ДТП на перекрёстке

Его госпитализировали для осмотра и дальнейшего лечения.

Источник: РИА "Новости"

В Комсомольске-на-Амуре водитель Toyota не пропустил другую машину на перекрёстке и устроил ДТП, в котором пострадал пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 5 декабря около полуночи на улице Калинина. 35-летний водитель автомобиля «Тойота Приус» не уступил дорогу на нерегулируемом перекрёстке. Машина столкнулась с «Тойотой Витц», которая двигалась по главной дороге.

В результате аварии 44-летний пассажир «Тойоты Витц», пристёгнутый ремнём безопасности, получил травмы ноги. Его госпитализировали для осмотра и дальнейшего лечения.

Инспекторы напоминают водителям напомнили о правилах проезда перекрёстков. Согласно ПДД, водитель на второстепенной дороге обязан уступить транспорту, движущемуся по главной.