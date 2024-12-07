Пенсионерка из Красноярска отдала 6,9 миллиона рублей мошенникам

По информации прокуратуры, инцидент произошёл в ноябре 2024 года, когда женщина получила звонок от человека, представившегося сотрудником Пенсионного фонда России. Мошенник сообщил, что пенсионерке не начисляется полная сумма пенсии и предложил решить проблему, попросив продиктовать код из СМС-сообщения. Доверчивая женщина выполнила его просьбу.
Вскоре после этого ей позвонил другой злоумышленник, который представился специалистом портала «Госуслуги». Он шокировал пенсионерку, сообщив, что её код был передан мошенникам, которые теперь пытаются похитить её сбережения. Чтобы защитить свои деньги, женщине посоветовали срочно перевести все средства на «безопасный счёт», уверяя, что после устранения угрозы финансы вернутся к ней.
Пара имела на счету 6,9 миллиона рублей, которые они накопили на обучение внуков. Вся сумма была переведена по указанным реквизитам. «После последнего платежа мошенник перестал выходить на связь. В этот момент я поняла, что стала жертвой обмана», — рассказала потерпевшая.
Женщина обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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