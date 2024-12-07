Пенсионерка из Красноярска отдала 6,9 миллиона рублей мошенникам

Вскоре после этого ей позвонил другой злоумышленник, который представился специалистом портала «Госуслуги». Он шокировал пенсионерку, сообщив, что её код был передан мошенникам, которые теперь пытаются похитить её сбережения. Чтобы защитить свои деньги, женщине посоветовали срочно перевести все средства на «безопасный счёт», уверяя, что после устранения угрозы финансы вернутся к ней.