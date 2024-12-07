СК проверит информацию о возможной продаже младенцев в роддоме в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить возможные противоправные действия сотрудников одного из роддомов в Приморском крае после сообщений в СМИ о возможной продаже младенцев в этом медучреждении, сообщил СК в Telegram.
«Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Кузьмичеву А. Г. организовать процессуальную проверку и представить доклад по доводам сюжета», — уточнили в комитете.
По информации СК, которая приводится в сообщении, в эфире одного из федеральных телеканалов прозвучала история женщины, которая 12 лет назад родила ребёнка в роддоме в Приморье.
«И ей врачи сообщили, что младенец скончался. Однако, по мнению женщины, ее новорожденную дочь сотрудники роддома незаконно отдали в бездетную семью», — отметили в ведомстве.
При этом в эфире телеканала утверждалось, что такие случаи с возможной продажей младенцев в данном роддоме не единичны, указали в СК.