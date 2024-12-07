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Под Калинковичами водитель Kia сбил насмерть пенсионера, сидевшего на дороге

Водитель Kia насмерть сбил 68-летнего мужчину, который сидел на дороге в Калинковичском районе.

Источник: Комсомольская правда

Под Калинковичами водитель Kia сбил насмерть пенсионера, сидевшего на дороге. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Сообщается, что в Калинковичском районе 6 декабря около 18.00 29-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Kia, ехал по автодороге Р-31, со стороны Мозыря в направлении Бобруйска, и сбил 68-летнего мужчину. Согласно предварительным данным, пенсионер сидел на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве сообщили, что пешеход умер на месте ДТП.

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