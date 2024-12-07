Глава СК Бастрыкин запросил доклад об уголовном дела против уфимца, который на камеру пинал своего ребенка

Напомним, инцидент произошел у подъезда жилого дома по улице Шафиева и попал на видео. На кадрах видно, как мужчина подходит к своему трехлетнему сыну, который сидит на бетонном ограждении во дворе, и пинает его. После этого ребенок соскальзывает на проезжую часть и лежит на спине. Затем отец несколько раз бьет ногой мальчика в бок.