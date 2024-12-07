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Глава СК Бастрыкин запросил доклад об уголовном дела против уфимца, который на камеру пинал своего ребенка

Бастрыкин заинтересовался делом на отца из Уфы, который пинал маленького сына.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил у главы башкирского управления доклад по расследованию дела об отце из Уфы, который пинал маленького ребенка. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Напомним, инцидент произошел у подъезда жилого дома по улице Шафиева и попал на видео. На кадрах видно, как мужчина подходит к своему трехлетнему сыну, который сидит на бетонном ограждении во дворе, и пинает его. После этого ребенок соскальзывает на проезжую часть и лежит на спине. Затем отец несколько раз бьет ногой мальчика в бок.

Свой поступок уфимец объяснил тем, что хотел растормошить сына, чтоб тот встал и пошел домой. Такой метод воспитания в СК не оценили — против мужчины завели уголовное дело о неисполнении родительских обязанностей.

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