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Фура сбила грузчика в Дальнегорске

Местные жители отметили, что фургон не смог отъехать от человека даже после трагедии.

Источник: Соцсети

По словам очевидцев, грузовик привез фрукты в магазин на улице Первомайская в Дальнегорске. Грузчики начали выкладывать товар из большегруза, когда тот внезапно начал сдавать назад и насмерть сбил одного из рабочих, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Люди отметили, что водитель не заметил своего коллегу, пока тот стоял сзади. На место происшествия незамедлительно вызвали карету скорой помощи. Но медики не смогли спасти пострадавшего: тот скончался по пути в больницу, передают новые медиа. Корреспондент «КП» обратился в СК для подтверждения информации. На момент публикации материала официальный комментарий не вышел.

Отметим, что рулевой долго не мог отъехать от грузчика из-за льда: шины скользили и не давали управлять ТС.