Фура сбила грузчика в Дальнегорске

Люди отметили, что водитель не заметил своего коллегу, пока тот стоял сзади. На место происшествия незамедлительно вызвали карету скорой помощи. Но медики не смогли спасти пострадавшего: тот скончался по пути в больницу, передают новые медиа. Корреспондент «КП» обратился в СК для подтверждения информации. На момент публикации материала официальный комментарий не вышел.