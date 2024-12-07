Фура сбила грузчика в Дальнегорске

По словам очевидцев, грузовик привез фрукты в магазин на улице Первомайская в Дальнегорске. Грузчики начали выкладывать товар из большегруза, когда тот внезапно начал сдавать назад и насмерть сбил одного из рабочих, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Люди отметили, что водитель не заметил своего коллегу, пока тот стоял сзади. На место происшествия незамедлительно вызвали карету скорой помощи. Но медики не смогли спасти пострадавшего: тот скончался по пути в больницу, передают новые медиа. Корреспондент «КП» обратился в СК для подтверждения информации. На момент публикации материала официальный комментарий не вышел.
Отметим, что рулевой долго не мог отъехать от грузчика из-за льда: шины скользили и не давали управлять ТС.