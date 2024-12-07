Водитель грузовика насмерть задавил грузчика в Приморье

Напоминаем, недавно в Дальнегорске побывали с рабочим визитом прокурор Приморского края Сергей Столяров и его заместитель Андрей Трегубов. Многое в городе потребовало вмешательства и контроля со стороны надзорного ведомства, в том числе и обледеневшие дороги и общественные пространства, за очисткой которых никто не следит. Например, горожане доложили прокурору, что на одной из улиц песок посыпали прямо на глубокую ледяную колею, а снег счищен не был. А на бульваре имени Героя Советского Союза Полины Осипенко установили малые архитектурные формы прямо на лёд. Вероятно, предприниматели взяли пример с должностных лиц муниципальной администрации и тоже решили не озадачиваться устранением скользкости на своих территориях.