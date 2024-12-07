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В Уфе за крупную взятку задержали начальника полиции

В Уфе задержали начальника районного отдела полиции № 3, выступившего посредником при передаче взятки неустановленному лицу правоохранительных органов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ Башкирии.

Источник: AP 2024

По информации Следкома РБ, предприниматель в сентябре и ноябре подавал в полицию заявления на своего бывшего бухгалтера за хищение крупной суммы денег и неправомерного завладения его транспортным средством. Но каких-либо мер по его обращениям не предпринималось. Тогда бизнесмен обратился к начальнику отдела полиции с просьбой все же возбудить уголовное дело на своего бывшего сотрудника. Полицейский сообщил, что за для этого необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 млн рублей сотрудникам главного следственного управления МВД республики, на что предприниматель согласился.

После получения первой части денежных средств в размере 1 млн рублей начальник отдела полиции был задержан оперативниками регионального Управления ФСБ.

В настоящее время с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В МВД Башкирии сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам будет приниматься решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел.