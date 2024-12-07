В ДТП в Новосибирской области пострадали 11 человек

«В результате ДТП с автобусом, перевозившим пассажиров, в Новосибирском районе по данным службы скорой медицинской помощи травмированы 11 человек. Все пострадавшие доставлены в центр политравмы городской клинической больницы № 34», — говорится в сообщении.
Министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
«В настоящее время пассажиров обследуют, чтобы установить характер травм. По предварительным данным, пациентов в тяжелом состоянии нет», — приводятся в сообщении слова главы облминздрава.
По данным областной Госавтоинспекции, около 10.30 (06.30 мск) в субботу водитель 1959 года рождения, управляя автобусом «КАВЗ», перевозил 26 пассажиров по маршруту из поселка Садовый в поселок Верх-Тула. По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
Прокуратура региона сообщает, что автобус был взят в аренду для доставки пассажиров в поселок Верх-Тула на мероприятие. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.