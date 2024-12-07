В ДТП в Новосибирской области пострадали 11 человек

По данным областной Госавтоинспекции, около 10.30 (06.30 мск) в субботу водитель 1959 года рождения, управляя автобусом «КАВЗ», перевозил 26 пассажиров по маршруту из поселка Садовый в поселок Верх-Тула. По предварительной информации, он не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.