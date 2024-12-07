За контрабанду уникального деликатеса в Приморье взяли китаянку

Гражданка Китая предстанет перед судом в Находке за контрабанду. Обвиняемая пыталась незаконно увезти из Приморья трепанг на более чем миллион рублей, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
В период с апреля по июнь 2022 года иностранка незаконно отправила международной почтой в Поднебесную дальневосточный трепанг в варено-сушеном виде. Сумма контрабанды составила более миллиона рублей. В ходе обыска в ее доме следователями обнаружены аналогичная продукция и приспособления для сушки морепродукта, изготовленные кустарным способом.
Подозреваемая обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере). Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд.
Напомним, в Приморье перед судом предстанет 47-летний гражданин КНДР. Мужчина приобрел свыше 105 г мускуса (струи) кабарги и решил перевезти его на родину, спрятав в металлическую банку из-под сгущенного молока, которую он законсервировал. Запрещенный груз был обнаружен таможенниками.