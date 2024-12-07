В Ростовской области грузовик сбил пешехода

По предварительной информации ведомства, водитель грузовика «МАН» в составе прицепа двигался по трассе «Котельниково-Песчанокопское» в Сальском районе. В какой-то момент на проезжую часть выбежал пешеход. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил мужчину.