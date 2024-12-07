В Ростовской области грузовик сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Происшествие случилось 6 декабря около 18:30.
По предварительной информации ведомства, водитель грузовика «МАН» в составе прицепа двигался по трассе «Котельниково-Песчанокопское» в Сальском районе. В какой-то момент на проезжую часть выбежал пешеход. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил мужчину.
— В результате ДТП пешеход с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — уточнили в ведомстве.