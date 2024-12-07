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Один человек погиб в жутком ДТП с перевернувшимся трактором под Житковичами

В Житковичском районе трактор перевернулся, один человек погиб.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб в жутком ДТП с перевернувшимся трактором под Житковичами. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

В сообщении говорится, что 6 декабря, в пятницу, около 16.00 в Житковичском районе 18-летний водитель трактора МТЗ ехал по улице Лесной агрогородка Люденевичи. Он не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением из-за чего съехал в правый кювет по ходу движения, где перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 20-летний пассажир трактора.

Тем временем под Калинковичами водитель Kia сбил насмерть пенсионера, сидевшего на дороге.

Ранее ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси.

Кроме того, недавно женившийся сын Александра Солодухи попал в страшную аварию: «Я живой, три — пять раз перевернулись».