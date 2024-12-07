Один человек погиб в жутком ДТП с перевернувшимся трактором под Житковичами

В сообщении говорится, что 6 декабря, в пятницу, около 16.00 в Житковичском районе 18-летний водитель трактора МТЗ ехал по улице Лесной агрогородка Люденевичи. Он не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением из-за чего съехал в правый кювет по ходу движения, где перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 20-летний пассажир трактора.