Один человек погиб в жутком ДТП с перевернувшимся трактором под Житковичами. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В сообщении говорится, что 6 декабря, в пятницу, около 16.00 в Житковичском районе 18-летний водитель трактора МТЗ ехал по улице Лесной агрогородка Люденевичи. Он не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением из-за чего съехал в правый кювет по ходу движения, где перевернулся. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 20-летний пассажир трактора.
Тем временем под Калинковичами водитель Kia сбил насмерть пенсионера, сидевшего на дороге.
Ранее ГАИ сказала о важном изменении в работе камер скорости в Беларуси.
Кроме того, недавно женившийся сын Александра Солодухи попал в страшную аварию: «Я живой, три — пять раз перевернулись».