В Уфе задержали начальника районного отдела полиции по делу о взяточничестве

По версии следствия, предприниматель в сентябре и ноябре подавал в полицию заявления о привлечении к уголовной ответственности своего бывшего бухгалтера за хищение крупной суммы денег и неправомерное завладение его транспортным средством. Каких-либо мер по его заявлениям принято не было, тогда мужчина обратился к начальнику отдела полиции с просьбой оказать содействие в возбуждении уголовного дела. Полицейский сообщил, что за помощь в решении вопроса необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 млн рублей сотрудникам главного следственного управления МВД республики.