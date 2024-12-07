В Уфе задержали начальника районного отдела полиции по делу о взяточничестве

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение начальнику отдела полиции № 3 ОМВД России по городу Уфе в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, предприниматель в сентябре и ноябре подавал в полицию заявления о привлечении к уголовной ответственности своего бывшего бухгалтера за хищение крупной суммы денег и неправомерное завладение его транспортным средством. Каких-либо мер по его заявлениям принято не было, тогда мужчина обратился к начальнику отдела полиции с просьбой оказать содействие в возбуждении уголовного дела. Полицейский сообщил, что за помощь в решении вопроса необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 млн рублей сотрудникам главного следственного управления МВД республики.
После получения первой части денежных средств в размере 1 млн рублей начальник отдела полиции был задержан оперативниками регионального управления ФСБ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В МВД по Башкирии сообщили, что по данному факту назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел.