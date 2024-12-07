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Борису Щербакову снимут швы в середине декабря

По данным SHOT, после выписки актёр временно не сможет играть в спектаклях, в том числе из-за перелома челюсти.

Источник: Телеграм-канал Shot

Сейчас народный артист России находится в ГКБ Иноземцева в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него перелом черепа, наложили швы и сделали перевязку. У актёра выявили отёк мягких тканей, ушибы и множественные переломы лица. В ближайшее время его осмотрит челюстно-лицевой хирург из-за перелома лицевой кости — чтобы не было эстетических дефектов, нарушений в разговорной речи, а реабилитация прошла без последствий.

Борис Васильевич временно утратил трудоспособность. После больницы ему предстоит реабилитация, спустя время он сможет вернуться на сцену. Пока артист в подавленном состоянии.

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