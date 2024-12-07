Борису Щербакову снимут швы в середине декабря

Сейчас народный артист России находится в ГКБ Иноземцева в состоянии средней тяжести. Врачи диагностировали у него перелом черепа, наложили швы и сделали перевязку. У актёра выявили отёк мягких тканей, ушибы и множественные переломы лица. В ближайшее время его осмотрит челюстно-лицевой хирург из-за перелома лицевой кости — чтобы не было эстетических дефектов, нарушений в разговорной речи, а реабилитация прошла без последствий.