Начальника отдела полиции в Уфе задержала ФСБ за посредничество в получении взятки

В Уфе силовики задержали начальника районного отдела полиции № 3 Кировского района. Его обвинили в посредничестве во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили пресс-службы Следственного комитет и ФСБ Башкирии.
По версии следствия, в сентябре и ноябре текущего года уфимский предприниматель подавал заявление в полицию с требованием привлечь к уголовной ответственности своего бывшего бухгалтера: тот похитил крупную сумму денег и забрал машину бизнесмена. Никаких мер по обращению коммерсанта принято не было, и тогда он попросил 38-летнего начальника райотдела полиции дать расследованию ход.
— Полицейский сообщил, что за возбуждение уголовного дела в отношении указанного лица необходимо будет передать через него взятку в размере 1,5 млн рублей сотрудникам Главного следственного управления МВД республики, на что предприниматель согласился, — передали в СК.
После получения первой части взятки — 1 млн рублей — начальника отдела полиции задержали сотрудники ФСБ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
В МВД Башкирии сообщили, что проводят служебную проверку. По ее результатам будет принято решение об увольнения подполковника из органов внутренних дел.
Деньги, которые получил полицейский. Фото: СК РБ.
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