Начальника отдела полиции в Уфе задержала ФСБ за посредничество в получении взятки

По версии следствия, в сентябре и ноябре текущего года уфимский предприниматель подавал заявление в полицию с требованием привлечь к уголовной ответственности своего бывшего бухгалтера: тот похитил крупную сумму денег и забрал машину бизнесмена. Никаких мер по обращению коммерсанта принято не было, и тогда он попросил 38-летнего начальника райотдела полиции дать расследованию ход.