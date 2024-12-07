Из Астаны выдворили нелегалов

АСТАНА, 7 дек — Sputnik. Шесть граждан Пакистана выдворили из Казахстана. Они нарушили миграционное законодательство, сообщила полиция Астаны.
«Установлено, что иностранцы прибыли в Казахстан как туристы, но вместо путешествий устроились работать на строительном объекте, превысив сроки пребывания в стране. Тем самым они нарушили миграционное законодательство Республики Казахстан. По решению суда нарушители были привлечены к административной ответственности и принудительно выдворены за пределы страны», — отметили в департаменте полиции.
Всего за время проведения оперативно-профилактического мероприятия полицейские выявили 422 иностранных гражданина и 70 граждан Казахстана, допустивших нарушения. По итогам мероприятий 72 иностранных гражданина были выдворены из страны.
Между тем, департамент полиции Астаны предупреждает, что если есть какая-либо информация об иностранных граждан незаконно прибывающих на территорию страны, необходимо незамедлительно обратиться в ближайшее управление полиции, либо звонить на номер «102».