Из Астаны выдворили нелегалов

«Установлено, что иностранцы прибыли в Казахстан как туристы, но вместо путешествий устроились работать на строительном объекте, превысив сроки пребывания в стране. Тем самым они нарушили миграционное законодательство Республики Казахстан. По решению суда нарушители были привлечены к административной ответственности и принудительно выдворены за пределы страны», — отметили в департаменте полиции.