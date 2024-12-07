ВС Сирии и РФ ударили по боевикам в Хомсе

«Наши силы, действующие в сельской местности Хамы и Хомса, ведут интенсивный артиллерийский и ракетный обстрел мест дислокации и линий снабжения террористов, добиваясь потерь в их рядах. Сирийские и российские военные самолеты нанесли удары по скоплениям террористов на северо-востоке провинции Хомс, уничтожив десятки террористов, их транспортные средства и технику», — говорится в заявлении ведомства.