Под Воронежем «Фольксваген» съехал в кювет, ранена женщина

В пятницу, 6 декабря, в Воронежской области по дороге «Землянск-с. Старая Ольшанка-с. Берёзовка» В ДТП пострадала женщина. По предварительной информации ГУ МВД по области, около 19 часов 39-летняя жительница Острогожского района, управляющая автомобилем «Фольсваген Поло», не справилась с управлением и съехала сначала на встречную обочину, а затем — в кювет. Автомобиль опрокинулся.