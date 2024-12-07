Силовики провели рейды в нескольких ночных клубах Москвы

По данным РЕН ТВ, силовики нагрянули в клубы Sisters и Bizarre. Во время рейда в Sisters были допрошены все посетители, там прошли обыски. На месте работали сотрудники ОМОНа и кинологи с собаками. У одного из посетителей нашли запрещенные вещества. Он заявил, что в клубе могут находиться «представители нетрадиционной ориентации» («ЛГБТ-движение» в России признано экстремистским и запрещено). В ходе обысков в Bizarre были обнаружены сценические костюмы и комнаты с инвентарем для БДСМ, сообщает телеканал.