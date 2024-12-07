Силовики провели рейды в нескольких ночных клубах Москвы

Сотрудники правоохранительных органов в ночь на 7 декабря провели рейды в нескольких московских ночных клубах. Об этом сообщают РЕН ТВ, «Известия» и телеграм-канал Mash.
По данным РЕН ТВ, силовики нагрянули в клубы Sisters и Bizarre. Во время рейда в Sisters были допрошены все посетители, там прошли обыски. На месте работали сотрудники ОМОНа и кинологи с собаками. У одного из посетителей нашли запрещенные вещества. Он заявил, что в клубе могут находиться «представители нетрадиционной ориентации» («ЛГБТ-движение» в России признано экстремистским и запрещено). В ходе обысков в Bizarre были обнаружены сценические костюмы и комнаты с инвентарем для БДСМ, сообщает телеканал.
Mash также пишет о рейде в клубе «Центральная станция», где проходила вечеринка «Царица пати». В октябре телеграм-канал уже сообщал о рейдах силовиков в «Центральную станцию» и «Три обезьяны».
РБК обратился за комментарием в столичный СК, клубы «Центральная станция» и Bizarre.
В конце ноября MSK1, телеграм-каналы Baza, Shot и «Осторожно, новости» сообщили о рейдах силовиков в московских клубах Arma (бывший «Мутабор»), Mono и Simach. В МВД потом заявили, что полиция и сотрудники ФСБ в ночь на 30 ноября провели рейд в одном из ночных клубов на Складочной улице для «выявления незаконной деятельности». В клубе «осуществлялась пропаганда идеологии запрещенного на территории Российской Федерации движения ЛГБТ», утверждало ведомство.
На этой неделе Лефортовский районный суд Москвы отправил под арест семь человек по делу о мелком хулиганстве после рейда в Arma — бывшем «Мутаборе». Как уточнили в суде, они выражали «явное неуважение к обществу», которое сопровождалось «нецензурной бранью».