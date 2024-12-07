Мужчина с поддельным удостоверением пытался дать взятку сотруднику полиции в Москве

«Бабушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК Российской Федерации по Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя столицы. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (“Покушение на дачу взятки должностному лицу”), ч. 3 ст. 327 УК РФ (“Приобретение, хранение, перевозка в целях использования заведомо поддельного удостоверения”)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 5 декабря 2024 года сотрудником ОСБ ГИБДД ГУ МВД России по Москве было остановлено транспортное средство под управлением фигуранта. В ходе проверки документов подозреваемый предъявил инспектору удостоверение сотрудника МВД РФ на свое имя. Однако инспектор выявил признаки поддельности и сообщил ему об этом.
Подозреваемый подтвердил, что использует поддельное удостоверение, и попытался передать взятку в размере 150 тыс. руб. инспектору за сокрытие выявленного факта преступления и не составления процессуальных документов. Инспектор отказался от получения денежных средств и пресек противоправные действия мужчины, после чего тот был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Фигурант доставлен в следственное подразделение, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.