Мужчина с поддельным удостоверением пытался дать взятку сотруднику полиции в Москве

Подозреваемый подтвердил, что использует поддельное удостоверение, и попытался передать взятку в размере 150 тыс. руб. инспектору за сокрытие выявленного факта преступления и не составления процессуальных документов. Инспектор отказался от получения денежных средств и пресек противоправные действия мужчины, после чего тот был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Фигурант доставлен в следственное подразделение, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы.