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В Челябинске эвакуированы сотрудники завода из-за разлитой ртути

40 килограммов опасного вещества обнаружили в подвале завода в Челябинске.

Источник: ПСС Челябинской области

На одном из заводов Челябинска нашли более 40 килограммов ртути. Металлические баллоны и разбитые стеклянные колбы с токсичной жидкостью обнаружили во время уборки подвала. Часть вещества оказалась разлитой. Сотрудников срочно эвакуировали и вызвали спасателей.

— Спасателей вызвали сразу, как только заметили разбитые колбы и шарики с характерным металлическим блеском, более того, обеспечивая безопасность людей, в самые короткие сроки произвели и эвакуацию сотрудников, — рассказали в поисково-спасательной службе области.

На устранение последствий ушло более двух часов: спасатели собрали около килограмма разлитой ртути, обработали помещение и вывезли емкости с веществом в специальные контейнеры. В дальнейшем ртуть утилизируют.