В Челябинске эвакуированы сотрудники завода из-за разлитой ртути

— Спасателей вызвали сразу, как только заметили разбитые колбы и шарики с характерным металлическим блеском, более того, обеспечивая безопасность людей, в самые короткие сроки произвели и эвакуацию сотрудников, — рассказали в поисково-спасательной службе области.