В Челябинске эвакуированы сотрудники завода из-за разлитой ртути

На одном из заводов Челябинска нашли более 40 килограммов ртути. Металлические баллоны и разбитые стеклянные колбы с токсичной жидкостью обнаружили во время уборки подвала. Часть вещества оказалась разлитой. Сотрудников срочно эвакуировали и вызвали спасателей.
— Спасателей вызвали сразу, как только заметили разбитые колбы и шарики с характерным металлическим блеском, более того, обеспечивая безопасность людей, в самые короткие сроки произвели и эвакуацию сотрудников, — рассказали в поисково-спасательной службе области.
На устранение последствий ушло более двух часов: спасатели собрали около килограмма разлитой ртути, обработали помещение и вывезли емкости с веществом в специальные контейнеры. В дальнейшем ртуть утилизируют.