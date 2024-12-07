Водитель Renault сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Минске. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительной информации, 6 декабря примерно в 17.50 77-летний водитель Renault ехал по бульвару Шевченко. Неподалеку от дома № 26 водитель сбил 64-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она была доставлена в больницу для обследования.
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