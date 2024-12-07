Олбани
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель Renault сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Минске

В Минске автомобиль Renault сбил 64-летнюю женщину на переходе.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Renault сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Минске. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительной информации, 6 декабря примерно в 17.50 77-летний водитель Renault ехал по бульвару Шевченко. Неподалеку от дома № 26 водитель сбил 64-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она была доставлена в больницу для обследования.

Ранее один человек погиб в жутком ДТП с перевернувшимся трактором под Житковичами.

Тем временем две новые дороги открыли в минской Масюковщине на месте военного городка.

Кроме того, МАРТ Беларуси оштрафовал крупного импортера из-за завышенных цен на зубную пасту.