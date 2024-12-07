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В Омске 15-летний подросток едва не утонул, прогуливаясь по льду

Омича доставили в больницу с переохлаждением.

Источник: Комсомольская правда

Прогулка по льду на берегу Оми могла стать последней для 15-летнего подростка из Омска. Юный омич едва не ушел под воду, провалившись под лед.

Как сообщили в пресс-службе омского Следкома, подростку удалось самостоятельно выбраться на берег. Парня доставили в больницу с признаками переохлаждения. О состоянии подростка ничего не сообщается.

В ведомстве отметили, что зачастую подростки попадают в подобные ситуации из-за отсутствия должного присмотра. Помимо этого, основными факторами также выступают беспечность и самоуверенность детей.

Следователи настоятельно просят родителей юных омичей не оставлять их без присмотра и объяснять им правила безопасности, а также порядок действий в случае попадания в подобные ситуации.