В Омске 15-летний подросток едва не утонул, прогуливаясь по льду

Прогулка по льду на берегу Оми могла стать последней для 15-летнего подростка из Омска. Юный омич едва не ушел под воду, провалившись под лед.
Как сообщили в пресс-службе омского Следкома, подростку удалось самостоятельно выбраться на берег. Парня доставили в больницу с признаками переохлаждения. О состоянии подростка ничего не сообщается.
В ведомстве отметили, что зачастую подростки попадают в подобные ситуации из-за отсутствия должного присмотра. Помимо этого, основными факторами также выступают беспечность и самоуверенность детей.
Следователи настоятельно просят родителей юных омичей не оставлять их без присмотра и объяснять им правила безопасности, а также порядок действий в случае попадания в подобные ситуации.