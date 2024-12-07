21-летний житель Канского района угнал машину у отца, чтобы увидеться с девушкой

21-летний житель села Анцирь угнал автомобиль у отца, чтобы увидеться со своей девушкой. Как рассказали в МВД Красноярского края, все произошло еще в первых числах сентября 2024 года: пьяный молодой человек катался на чужой «Тойоте Камри» по Канску и в какой-то момент наехал на светофор и опору линии электропередач.
Полицейские выяснили, что у сельчанина никогда не было водительского удостоверения. Иномарку он «позаимствовал», ничего не сказав родителю.
— Потерпевший автовладелец, не увидев «Тойоту» у дома, обратился в дежурную часть и был очень удивлен, когда ему сообщили об обнаруженном поврежденном транспорте и случившемся происшествии, — добавила пресс-служба ведомства.
За оставление места ДТП и управление без прав сельчанину назначили штраф и административный арест на семь суток. Кроме того, за неправомерное завладение автомобилем на него завели уголовное дело.
Сейчас обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.