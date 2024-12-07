21-летний житель Канского района угнал машину у отца, чтобы увидеться с девушкой

21-летний житель села Анцирь угнал автомобиль у отца, чтобы увидеться со своей девушкой. Как рассказали в МВД Красноярского края, все произошло еще в первых числах сентября 2024 года: пьяный молодой человек катался на чужой «Тойоте Камри» по Канску и в какой-то момент наехал на светофор и опору линии электропередач.