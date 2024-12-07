На пожаре в воронежском селе Кривоносово погиб 56-летний мужчина

В селе Кривоносово Россошанского района в пятницу, 6 декабря, загорелся жилой дом. На месте пожара спасатели обнаружили труп 56-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС в субботу, 7 декабря.
Сигнал о пожаре на улице Березовой поступил на пульт дежурного в 12:43. Огонь повредил две комнаты в доме площадью 100 кв. м. Возгорание тушили одно отделение пожарно-спасательной части и одно отделение добровольной пожарной команды: семь спасателей и две единицы техники. Огонь потушили в 13:20.
РИА «Воронеж» сообщало, что в пятницу, 6 декабря, в Богучаре загорелась надворная постройка. На месте пожара спасатели обнаружили труп 57-летнего мужчины.