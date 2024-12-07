На пожаре в воронежском селе Кривоносово погиб 56-летний мужчина

Сигнал о пожаре на улице Березовой поступил на пульт дежурного в 12:43. Огонь повредил две комнаты в доме площадью 100 кв. м. Возгорание тушили одно отделение пожарно-спасательной части и одно отделение добровольной пожарной команды: семь спасателей и две единицы техники. Огонь потушили в 13:20.