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Один погиб, второй в больнице с ожогами. Подробности пожара на Амурской в Новосибирске

Несколько человек успели эвакуироваться, в том числе пять детей.

Источник: МЧС по НСО

Утро субботы в Новосибирске началось с трагедии в Ленинском районе: по улице Амурская в двухэтажном доме произошел серьезный пожар. Десять человек успели эвакуироваться самостоятельно, среди них пять детей. Один не успел, погиб.

Известно, что огнеборцы «сражались» с пламенем 40 минут. В ходе работ в квартире, откуда и началось воспламенение, обнаружили двоих мужчин. Один скончался, другой отравился угарным газом и получил сильные ожоги рук, но выжил. Его экстренно доставили в больницу.

Общая площадь пожара — 30 квадратных метров, причину возгорания предстоит установить следователям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура проверит ДТП с автобусом под Новосибирском, где пострадали 11 человек.

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