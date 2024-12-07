Один погиб, второй в больнице с ожогами. Подробности пожара на Амурской в Новосибирске

Утро субботы в Новосибирске началось с трагедии в Ленинском районе: по улице Амурская в двухэтажном доме произошел серьезный пожар. Десять человек успели эвакуироваться самостоятельно, среди них пять детей. Один не успел, погиб.
Известно, что огнеборцы «сражались» с пламенем 40 минут. В ходе работ в квартире, откуда и началось воспламенение, обнаружили двоих мужчин. Один скончался, другой отравился угарным газом и получил сильные ожоги рук, но выжил. Его экстренно доставили в больницу.
Общая площадь пожара — 30 квадратных метров, причину возгорания предстоит установить следователям.
Ранее Сиб.фм сообщал, что прокуратура проверит ДТП с автобусом под Новосибирском, где пострадали 11 человек.