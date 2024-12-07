В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов

«Количество ликвидированных террористов “Джебхат ан-Нусра”* возросло до 2,5 тысяч в течении прошлой недели, в ходе отражения атак сирийской армией при поддержке ВКС РФ», — написано в заявлении.
* Террористическая организация, запрещена в России
БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ за минувшую неделю ликвидировали 2,5 тысячи террористов, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания.
«Количество ликвидированных террористов “Джебхат ан-Нусра”* возросло до 2,5 тысяч в течении прошлой недели, в ходе отражения атак сирийской армией при поддержке ВКС РФ», — написано в заявлении.
* Террористическая организация, запрещена в России