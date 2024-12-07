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В Сирии за неделю ликвидировали около 2500 террористов

БЕЙРУТ, 7 дек — РИА Новости. Сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ за минувшую неделю ликвидировали 2,5 тысячи террористов, сообщает сирийское государственное агентство телерадиовещания.

Источник: © РИА Новости

«Количество ликвидированных террористов “Джебхат ан-Нусра”* возросло до 2,5 тысяч в течении прошлой недели, в ходе отражения атак сирийской армией при поддержке ВКС РФ», — написано в заявлении.

* Террористическая организация, запрещена в России