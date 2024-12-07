Колёсный экскаватор переехал девочку-подростка на главной набережной Владивостока

Ребёнку потребовалась госпитализация. Как утверждают очевидцы в социальных сетях, экскаватор переехал ноги девочки, потом начал сдавать назад опять по ногам. Несчастный случай произошёл около 13:30 в пешеходной зоне улицы Адмирала Фокина, около ресторана «Супра», где сейчас ведутся работы по реконструкции площади вокруг мозаичного фонтана. Зона производства работ не была огорожена, отмечают свидетели.
Момент наезда на девочку попал на камеру наблюдения (запись уже приобщили к материалам проверки прокуратуры и уголовного дела). Судя по этому видео, водитель экскаватора и не думал снижать скорость перед пешеходами, а скорее немного набрал.
Прокуратура проверяет деятельность организации-подрядчика на предмет полноты мер по обеспечению безопасности производства работ. А Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).
Напоминаем, что это второй этап реконструкции одной из главных зон отдыха во Владивостоке — набережной Спортивной гавани, работы включены в мастер-план города. Реконструкцию обещали закончить к концу 2024 года. Пока неясно, повлияет ли на сроки уголовный инцидент.
Являлся ли рассеянный водитель, мужчина 1982 года рождения, иностранным специалистом, история пока умалчивает.