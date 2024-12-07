Колёсный экскаватор переехал девочку-подростка на главной набережной Владивостока

Ребёнку потребовалась госпитализация. Как утверждают очевидцы в социальных сетях, экскаватор переехал ноги девочки, потом начал сдавать назад опять по ногам. Несчастный случай произошёл около 13:30 в пешеходной зоне улицы Адмирала Фокина, около ресторана «Супра», где сейчас ведутся работы по реконструкции площади вокруг мозаичного фонтана. Зона производства работ не была огорожена, отмечают свидетели.