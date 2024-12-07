В Самарской области арестованы курьеры, обвиняемые в покушении на сбыт наркотиков

Задержанные — 36-летний житель Кинеля и ранее судимый 31-летний житель Самары. По их словам, это была их «подработка», которую нашли в сети Интернет. Им предложили работать «курьерами с высоким заработком», объяснив, что их обязанность — забирать из тайника наркотики, расфасовать на малые дозы, а затем прятать и фиксировать месторасположение с помощью фотосъемки.