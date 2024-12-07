В Самарской области арестованы курьеры, обвиняемые в покушении на сбыт наркотиков

Ведомство отмечает, что задержание было произведено после получения предварительной информации о причастности местных жителей к незаконному обороту наркотиков. В ходе спецоперации, при содействии спецотряда быстрого реагирования Росгвардии, был задержан автомобиль, на котором передвигались подозреваемые.
В ручной клади подозреваемых были обнаружены две упаковки пюре быстрого приготовления, в которых находилось около полукилограмма метадона (особо крупный размер).
Задержанные — 36-летний житель Кинеля и ранее судимый 31-летний житель Самары. По их словам, это была их «подработка», которую нашли в сети Интернет. Им предложили работать «курьерами с высоким заработком», объяснив, что их обязанность — забирать из тайника наркотики, расфасовать на малые дозы, а затем прятать и фиксировать месторасположение с помощью фотосъемки.
Обоим курьерам предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, от 15 до 20 лет лишения свободы), по ходатайству следствия они арестованы.
В ГУ МВД отмечают, что возбуждено уголовное дело. Судом, по ходатайству органа следствия, устанавливается причастность обвиняемых к другим аналогичным преступлениям, выясняются каналы поступления наркотиков, организаторы схемы сбыта и поставщики метадона.