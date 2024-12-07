В Челябинске в результате ДТП в Парковом погиб грудной ребенок

В челябинском микрорайоне Парковый столкнулись Opel Astra и Kia Ceed. В результате ДТП пострадал пассажир Opel, сообщили в Госавтоинспекции города.
По информации госавтоинспекторов, авария произошла вечером 6 декабря возле дома № 43 по улице Бейвеля. За рулем Opel был 22-летний челябинец, корейской иномаркой управлял 28-летний водитель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Очевидцы в сообществе «АЧН» говорят, что пострадавшим пассажиром Opel Astra был 3х-месячный грудничок, и он погиб — его не смогли спасти.