Создатели «Брат 2» засудили «Русский мир» за использование образа Данилы Багрова

Создатели кинокартины решили, что на футболках изображён не актер, а главный герой их фильма. А владельцы ООО, наоборот, уверяли, что это Сергей Бодров. Суд счёл доводы СТВ более убедительными и постановил: «Русский мир» должен выплатить 133 974 рубля компенсации за нарушение авторского права.