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Создатели «Брат 2» засудили «Русский мир» за использование образа Данилы Багрова

Теперь бренд обязан выплатить 134 тысячи рублей.

Источник: Телеграм-канал Mash

Кинокомпания «СТВ», снявшая «Брат 2», подала иск на ООО «Русский мир» за футболки. Основная концепция интернет-магазина — отображение русской культуры. Омский бренд продаёт одежду с православными святыми, историческими личностями и персонажами культовых российских фильмов.

Создатели кинокартины решили, что на футболках изображён не актер, а главный герой их фильма. А владельцы ООО, наоборот, уверяли, что это Сергей Бодров. Суд счёл доводы СТВ более убедительными и постановил: «Русский мир» должен выплатить 133 974 рубля компенсации за нарушение авторского права.

В дальнейшем бренд планирует получить разрешение у кинокомпании на печать футболок с изображением Сергея Бодрова.

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