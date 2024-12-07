Создатели «Брат 2» засудили «Русский мир» за использование образа Данилы Багрова

Кинокомпания «СТВ», снявшая «Брат 2», подала иск на ООО «Русский мир» за футболки. Основная концепция интернет-магазина — отображение русской культуры. Омский бренд продаёт одежду с православными святыми, историческими личностями и персонажами культовых российских фильмов.
Создатели кинокартины решили, что на футболках изображён не актер, а главный герой их фильма. А владельцы ООО, наоборот, уверяли, что это Сергей Бодров. Суд счёл доводы СТВ более убедительными и постановил: «Русский мир» должен выплатить 133 974 рубля компенсации за нарушение авторского права.
В дальнейшем бренд планирует получить разрешение у кинокомпании на печать футболок с изображением Сергея Бодрова.