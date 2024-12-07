В Калуге запуганная мошенниками пенсионерка лишилась более 8 млн рублей

С заявлением в правоохранительные органы обратилась пожилая жительница Калуги. Женщина сообщила, что неизвестные связались с ней от имени бывшего руководителя. Они убедили пенсионерку в том, что с ее банковского счета осуществляются переводы на территорию иностранного государства.